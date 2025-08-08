韓国の男性13人組「SEVENTEEN」のHOSHI（29）とWOOZI（28）によるユニット「HxW（ホシウジ）」が6、7の両日、Kアリーナ横浜で日本初のファンイベントを開催した。それぞれ来月中旬に兵役のため韓国陸軍への入隊を控え、2日間で計約4万人のCARAT（ファンの総称）とかけがけのない時間を過ごした。

ステージ中央から黒のライダースジャケットを羽織った2人が登場した。赤いペンライトを揺らして出迎える観客に、HOSHIは「会いたかった」と笑顔。2人の曲「96ers」や、グループのヒット曲のメドレーなどを披露した。

入隊日はWOOZIが来月15日で、HOSHIが翌16日。今回のイベントが兵役前最後の日本でのステージになるとみられる。グループでは既にJEONGHAN（29）とWONWOO（29）が入隊している。

ステージではHOSHIが「少し楽しみなんです」とほふく前進をしてみせると、WOOZIが「楽しんでるフリをしているだけ」と突っ込んで笑わせた。最後にHOSHIは「10年間、皆さんの愛のおかげで生きてこられた」と感謝し「皆さんにとって最高で最後のアイドルになります」と戻ってくることを誓った。WOOZIは「ご心配なく、すぐ…じゃなくても戻ってきます。元気に行ってきます」と言葉を残した。（高原 俊太）