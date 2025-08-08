¡ÚÉþÉôÆ»»Ò»á¤¬¥¹¥¤¥ó¥°²òÀÏ¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ê¥º¥à¤È¥Æ¥ó¥Ý¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ä¤«¤à´¶³Ð
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¤Ï8Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¹ñºÝCCÅç¾¾C¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á°½µAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ½÷»Ò6¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤¬º£µ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¡£Ëå¡¦Íö¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤ò¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤¿¤°2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿³®Àû»î¹ç¤ËÎ×¤à»³²¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½½÷»Ò¥³¡¼¥Á¤ÎÉþÉôÆ»»Ò»á¡Ê56¡Ë¤¬²òÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Ã»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥ê¥º¥à¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬»³²¼Áª¼ê¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥É¥ì¥¹¤ÏÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¡£ÇØ¶Ú¤«¤é¼ó¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¼´¤ËÁ°·¹¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë50¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¿¤á¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ó¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿º£µ¨¤ÏÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÍÎ¼Ç¤Çµå¤¬ÄÀ¤à¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ö¥í¡¼µ¤Ì£¤Ë¾å¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¥½¡¼¥ë¤Î¸ü¤¤¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇö¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤âºòµ¨¤Þ¤Ç¤è¤ê½Ä¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÏÎÏ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é²¼È¾¿È¥ê¡¼¥É¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤·¡¢½ù¡¹¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Þ¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È°Ê¹ß¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é½Äµ÷Î¥¡¢º¸±¦¤Î¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ý¤Áµå¤ÏÃæÃÆÆ»¤Î¡Êº¸¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡Ë¥É¥í¡¼·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤¬É÷¤Î¶¯¤¤¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»³²¼Áª¼ê¤ÏÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¡¢·¹¼Ð¤äÆñ¤·¤¤¥é¥¤¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¾¡Íø¤ò¼«¿®¤Ë2¾¡ÌÜ¡¢3¾¡ÌÜ¤¬½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½½÷»Ò¥³¡¼¥Á¡Ë