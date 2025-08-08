NY株式7日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　43901.81（-291.31　-0.66%）
ナスダック　　　21154.35（-15.07　-0.07%）
CME日経平均先物　41105（大証終比：+105　+0.26%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9100.77（-63.54　-0.69%）
独DAX　 24192.50（+268.14　+1.12%）
仏CAC40　 7709.32（+74.29　+0.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.730（+0.016）
10年債　 　4.244（+0.019）
30年債　 　4.816（-0.004）
期待インフレ率　 　2.363（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.630（-0.020）
英　国　　4.547（+0.021）
カナダ　　3.389（-0.017）
豪　州　　4.242（-0.013）
日　本　　1.480（-0.012）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.80（-0.55　-0.85%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3452.60（+19.20　+0.56%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116600.69（+1512.46　+1.31%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17204432（+223148　+1.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ