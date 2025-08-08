G1「第1回女子オールスター競輪」（優勝賞金880万円）は、きょう8日から3日間、宇都宮競輪場を舞台にナイターで開催される。初日のG1トーナメントは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレースをメインに、7〜11Rでガールズ予選が争われる。また3〜6Rでは通常のガールズケイリンがAとBの2グループに分かれ、予選1が行われる。1、2Rでは127期の男子によるアドバンス予選1が行われる。

熊谷芽緯（21＝岩手・124期）がイメージチェンジして登場した。髪をウエーブヘアにして太田りゆをほうふつさせる姿に。

「太田さんは憧れの存在なので」とにっこり。非凡なダッシュを武器に3月伊東のフレッシュクイーンを優勝、4月岐阜のオールガールズクラシックでは2勝を挙げる活躍を見せた124期生。その後も優勝こそできていないが、6場所連続で決勝進出を果たしている安定株だ。

宇都宮のイメージについて「軽くて割と自分に合っていると思います。自分のレースをしっかりして勝ち上がれるように頑張ります」と瞳を輝かせた。10Rに登場する初日から注目しよう。