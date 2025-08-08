¡Ú±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¡¡G1½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼3°Ì¡¦º´Æ£¿åºÚ¡¡»Ë¾å½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤Ø
¡¡G1¡ÖÂè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Î½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¾å°Ì7Áª¼ê¤Ë¤è¤ë12R¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÂç²ñ¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Î¶È¤ËÄ©¤àº´Æ£¿åºÚ¡Ê26¡á¿ÀÆàÀî¡¦114´ü¡Ë¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à»þ¤À¡£ºÇ¶¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ¨¤Ê¤·¡£¡È¥µ¥È¥ß¥Ê1¶¯¡É¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó³¦¡£»þÂå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëº´Æ£¤¬º£²ó¡¢Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£ºòÇ¯¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é¤ÎÄ¶¶¯¹ÔÆüÄø¤ÎÃæ¡¢½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬F2³ÊÉÕ¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤«¤éG1¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤ò¾¡¤Æ¤ÐÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º»Ë¾å½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¤ÎÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Î¶ÈÃ£À®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¿¿à¥Ì¡¡Ê¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ë¤Ç¾Ð´é¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÅ¶¨¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦¤ò¤âÅý°ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ãæµ÷Î¥¼ïÌÜ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡£¾ï¤Ë¾å¤À¤±¤ò¸«¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯²á¤®¤ë26ºÐ¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¶â»úÅã¤Ø¡£¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤âÉ¼¤òÄº¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂçµÏ¿¤ÎºÇ¸å¤Î1´§¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£