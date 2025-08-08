G1「第1回女子オールスター競輪」の初日メインは、ファン投票上位7選手による12R・ガールズドリームレース。記念すべき第1回大会に挑む選手の熱い思いを聞いた。ファン投票8位は河内桜雪（22＝群馬・122期）。

アイドルレーサー河内が初のドリーム入り（ファン投票8位も5位の日野未来さんが引退のため繰り上がり）。デビューしてから優勝はないが、可憐（かれん）なルックスでデビューから大人気。7739票を集めての出場に「うれしいです。昨年、中間発表から下がったので、また下がると思っていたら…。（ドリームに）乗れると思っていなかった」と驚きながら感謝を述べた。

もちろん走りも光るものがある。「怖くない」と、狭いコースでも容赦なく突っ込む。勝負権がある位置と思えば絶対にひるまず離れない。昨年は年間6勝だったが、今年はここまで既に7勝。集めた票だけではなく、実力もアップしている。勝負の一戦へ「夢に出るくらい緊張している。デビューしてから一番緊張するレースだと思うけど、緊張を力に変えて出し切れるように頑張ります」と臆することなく戦う。