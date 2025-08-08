小倉競輪で5年半ぶりのG3となる大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」がデイレースの4日間開催として今日、幕を開ける。初日メインは12R特選だ。

並びは岸田―芦沢―須永が唯一の3車ラインで、原田―片岡、谷口―嶋津、林大―原と、ややイレギュラー。本命は原田。近況の動きは上々で小倉の好走歴も多く、得意の強烈捲りを決めるとみた。自力脚ある片岡が追走する。売り出し中の岸田も魅力で、番手を得た芦沢も好勝負は必至。谷口の一発にも警戒が必要だ。

＜1＞芦沢辰弘 追い込みにとっては後方になると用がないバンクだと思う。初連係の岸田君へ。

＜2＞林大悟 落車明けだけど、ぎりぎり間に合ったかなという感じ。緊張する方だけど、4日間走り切りたい。自力で。

＜3＞原田研太朗 前回の別府は長い距離を踏めたし、状態はいいと思う。街道練習を中心にやっていて、レースの方が涼しく感じる。例年の夏場よりも対応できている。自力勝負。

＜4＞谷口遼平 ちょっとずつ良くなっている。岸田君の後ろは魅力的だけど、まだ近畿勢に付いたことがないので。自力でやる。

＜5＞片岡迪之 追加だけど、状態はそんなに変わっていないと思う。原さんが行かないなら、世話になっている原田君の番手へ。

＜6＞原誠宏 鎖骨骨折から復帰戦だった前回は思った以上に走れた。悔いの残らないようにと思って片岡君に付けようとしたけど、原田君に行くなら林君へ。

＜7＞須永優太 シューズやフレームを替えたのが、いい結果に繋がっているのかな。G3の特選スタートは初めて。岸田君が積極的で強いのを見ているので、芦沢君の後ろへ。

＜8＞岸田剛 小倉は試験以来で、選手になってからは初めて。競輪祭の権利を意識して頑張りたい。自力で。

＜9＞嶋津拓弥 腰痛が出て1本欠場したけど、ケアをしてだいぶ良くなった。同期の谷口君へ。いつか連係したいと思っていた。