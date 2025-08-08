¡Ú±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¡¡G1½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Û¹ÓËÒÀ»Ì¤¡¡Í£°ì¤ÎÃÏ¸µ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ä¡×
¡¡G1¡ÖÂè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â880Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢±§ÅÔµÜ¶¥ÎØ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÆü¤ÎG1¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¾å°Ì7Áª¼ê¤Ë¤è¤ë12R¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢7¡Á11R¤Ç¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿3¡Á6R¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤¬A¤ÈB¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Í½Áª1¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£1¡¢2R¤Ç¤Ï127´ü¤ÎÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹Í½Áª1¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÃÏ¸µ¡¦±§ÅÔµÜ¤«¤é¤¿¤À°ì¿Í»²Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹ÓËÒÀ»Ì¤¡Ê35¡áÆÊÌÚ¡¦102´ü¡Ë¡£5·î20Æü¤ÎÈ¡´Û¤ÇÍî¼Ö¤·±¦º¿¹ü¤ÈÏ¾¹ü¤ò¹üÀÞ¡£½ÐÁö¸¢¤Î¤¢¤Ã¤¿G1¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê6·î17¡Á19Æü¡¢´ßÏÂÅÄ¡Ë¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÉüµ¢¸å2¾ì½êÁö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À1Ãå¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö6·î¤«¤é¾è¤ê»Ï¤á¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÉüµ¢¸å¤Î¡Ë·ë²Ì¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¥ì¡¼¥¹´ª¤Ï¼è¤êÌá¤»¤¿¡£Á°²ó¤Î¾¾¸Í¤è¤ê´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥ëC¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤âÃÏ¸µ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥µ¤¹ç¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï8R¤ËÅÐ¾ì¡£