¡¡G1¡ÖÂè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Î½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¾å°Ì7Áª¼ê¤Ë¤è¤ë12R¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óÂç²ñ¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼7°Ì¤Ï¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¡Ê30¡á°ñ¾ë¡¦110´ü¡Ë¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥ê¡¼¥à½Ð¾ì¡Ê2022Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼4°Ì¤âÁª¹Í´ü´ÖÆâ2ÅÙ¼º³Ê¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤º¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤«¤é¿Íµ¤¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¡Öº£²ó¤«¤éG1¤À¤·¡¢¥É¥ê¡¼¥à¤òÁö¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡5·îËö¤ÎÎý½¬ÃæÍî¼Ö¤Ë¤è¤ê2¥«·îÄ¶¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡Öæú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¤Èç¤¹ü¡Ê¤Ò¤³¤Ä¡Ë¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤Ê¤Î¤Ç¿´¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶ì¤¤´é¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£G1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥ê¡¼¥à¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¼êÉé¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç¿©¤é¤¤ÉÕ¤¯¡£