¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡¥É¥ê¡¼¥à2Ãå¤ÎÌµÇ°À²¤é¤¹ÎÏÁö
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡1¹æÄú¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¼é²°ÈþÊæ¡Ê36¡á²¬»³¡Ë¤¬¡¢°ÂÄêÈÄ¤¬³°¤ì¤¿2ÆüÌÜ¤Î2Áö¤ÇÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹ÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£5¹æÄú¤ÎÁ°È¾5R¤Ï¡¢ÏÈ¤Ê¤ê¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤«¤éÄËÎõ¤Ê·þ¤êº¹¤·¤Ç½é¾¡Íø¡£4¹æÄú¤Î¸åÈ¾10R¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÏÈ¤Ê¤ê¤Î¥«¥É¤«¤é2ÈÖº¹¤·¤Ç2Ãå¤È¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï½éÆü¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ç¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£Á´ÂÎ¤Ë¾å°Ì¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ºÙÀîÍµ»Ò¡Ê43¡á°¦ÃÎ¡Ë¡¢»³ÀîÈþÍ³µª¡Ê58¡á¹áÀî¡Ë¤â¼é²°¤ÈÆ±¤¸¤¯1¾¡¡¢2Ãå2²ó¤Î¥ª¡¼¥ë2Ï¢ÂÐ¡£ºÙÀî¤Î2ÆüÌÜ8R¤Ï¥¤¥óÆ¨¤²¤³¤½·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥Þ¡¼¥¯º¹¤·¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¸¡¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Î¨°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»³Àî¤Ï6R¤Î¥¤¥óÀï¤Ç2Ãå¡£°ìÅÙ¤ÏÆ¨ÁöÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ÃæÃÒ¼Ó°á¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï»³Àî¤Îµ¤ÇÛ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ã¤¿¹Ãæ¤Î¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£3ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÀï6Ãå¡¢2ÆüÌÜÁ°È¾6R¤Ç4Ãå¤Î±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï¡¢¸åÈ¾11R¤Î2Ãå¤ÇVÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²ó¤êÂ¤Î½Å¤¿¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2ÆüÌÜ¸åÈ¾¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£2ÆüÌÜ¤ÏÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡Ê32¡áºë¶Ì¡Ë¡¢Æ£Æ²Î¤¹á¡Ê38¡áÊ¡°æ¡Ë¡¢¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê29¡á²¬»³¡Ë¤Î3¿Í¤¬G1½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹õÂô¤á¤°¤ß¡Ê35¡áÅìµþ¡Ë¡¢¹âÆ´»Íµ¨¡Ê25¡áÂçºå¡Ë¤ä»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê28¡áÄ¹ºê¡Ë¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤«¡©3ÆüÌÜ¤âÉ÷¸þ¤¡¢É÷ÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÌÜ¤òÇÛ¤ê¤¿¤¤¡£