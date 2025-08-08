ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は3日目を迎える。「超イイ値」担当の水田公裕記者は、10R4号艇の前田紗希（32＝埼玉）に注目した。

2日目は水神祭ラッシュ。その口火を切ったのは前田だ。絶好枠に組まれてい4Rをインからビシッと逃げ切って1着。G1は4回目の出場。通算19走目で待望の初勝利を挙げた。

「ホッとしたっていうのが一番かな。（G1初出場の2022年）ヤングダービーは多摩川が苦手なこともあって駄目だった。（関東）地区選（23年江戸川、25年戸田）は、レースのスピード感が違っていましたね。それに戸田は気合を入れ過ぎて良くなかったので、今節は気合を入れないで来ました」

水面に出ると熱く燃え上がるのは現役レーサーの父・光昭譲り。時に闘志が空回りして自滅することがある。それでも、うまくメンタルをコントロールして、1マークで握り過ぎることはなかった。

「スタートを放っても伸びられることはなかったです。この2、3カ月はずっと調子がいい。最近のエンジンは行き足を良くできれば全部来てくれますね」

現況（26年前期適用）の勝率は7.11と好調だ。予選をトップで通過した直前の戸田ヴィーナスシリーズは準優のイン戦で失敗したものの、圧倒的な行き足、伸びを引き出していた。

9R終了後に同じ埼玉支部の浜田亜理沙、清埜翔子らと水神祭が行われた。「水がぬるくてちょうど良かった。予選を突破したい。これは通過点ですね」。目標の準優勝戦進出へ、3日目も前を突き進むだけだ。

【水田の買い目】10R。4カドからドカンと捲る。＜4＞＜6＞全、＜4＞全＜6＞。清埜が捲った時の＜4＞＜3＞流しも少々。

◇水田 公裕（みずた・きみひろ）東京都出身の52歳。浜名湖ボートがある新居町には、いい居酒屋が多い。初日にうかがった酒場さかいは最高だった。