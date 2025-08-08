貧乏一家のご馳走→「脱皮した蟹」と「賞味期限切れおかず」の酸味はスパイス？…貧乏実家の食卓が衝撃すぎる【作者に聞く】
【漫画】高級タワマンセレブな義母VS常時雨漏りボンビー実家の違いに刮目ッ！
高級タワマンの最上階に住むセレブな義母と、屋根から雨漏りする貧乏な実家。その対照的な暮らしぶりをおもしろおかしく描いた格差漫画『義母はセレブ実家は貧乏』は、作者・パニままさん(@panimama5)の抜群のギャグセンスと、両家の衝撃的な貧富の差が炸裂するエピソードが読者に大ウケ。今回は、本作の創作秘話についてパニままさんにインタビューを実施した(後編)。
実家でのご馳走を尋ねると、「親戚のオジサンが持ってきてくれた蟹です。ただ脱皮でもしたのか抜け殻なのか…中身をあまり確認できませんでした」と衝撃の事実を語る。また、「毎回大量に作ったおかずの残りを次回にスライドしているから、品数が多く豪華に見える。賞味期限という概念が消失しているため、たまに感じる酸味は『これもスパイス!!』的なポジティブ思考だ」と、独特な食生活を明かした。
かの有名な「ヤマ〇キ春のパン祭り」を、温情だと思っていた実父。実際、実家ではよく応募していたかという問いに、「毎回応募していました！多分実家の食器は、ほぼ山崎ブランドの白いお皿です！なんなら皿をもらうためにパンを買っていたといっても過言ではないくらいでした。もはや白いお皿コレクターですね！私の嫁入り道具にも白いお皿を持たされました(笑)」と、爆笑エピソードを披露した。
