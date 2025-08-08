ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は3日目を迎える。注目は10Rだ。

清水はここまで3戦して連対なし。行き足が甘くて、スタートも届いていない。舟足の改善が急務だが予選突破へ望みをつなぐためにも、この1号艇は絶対に落とすことができない。捲りだけは何とか阻止して先マイ。持ち前のスピードターンで押し切る。

2コースの小野は両面策。差しが有力だがF持ちの清水が後手に回るとジカ捲りもある。カドで一発を狙う前田も侮れぬ存在。混戦になると渡辺の連対も。

＜1＞清水愛海 全体的に良くない。回転も合っていなかった。もう一回、ペラを一からやり直したいです。

＜2＞小野生奈 ペラは全然合っていないけど普通はある。本体をやった。ペラも大幅に叩くと思います。

＜3＞清埜翔子 試運転は良かったけど、進みが甘くて全部良くなかった。エンジンの良さは感じています。

＜4＞前田紗希 不安定だった起こし、行き足はキャブ交換とペラを煮詰めて、改善できていますね。

＜5＞落合直子 レース足が良くなくて、進んでいない。エンジンは悪くないと思う。ペラを大幅に叩く。

＜6＞渡辺優美 安定板が外れたので、いつも通りの調整をした。全体的にもう少し。上積みを目指して頑張る。