◇テニス ナショナルバンク・オープン 大坂2（6―2、7―6）0タウソン（2025年7月6日 カナダ・モトリオールなど）

女子シングルス準決勝で、元世界ランキング1位で現在49位の大坂なおみ（27＝フリー）が、第16シードのクララ・タウソン（デンマーク）を6―2、7―6で破り、7日の決勝進出を決めた。優勝すれば21年の全豪オープン以来4年半ぶりで、23年の出産以降では初めて。今月24日の全米オープン開幕を前に、4大大会通算4勝の元女王が復活の兆しを見せている。

準々決勝で第6シードのキーズ（米国）を破ったタウソンとの準決勝。大坂は序盤から左右に強打を打ち分け、ラリー戦では軽快なフットワークで相手をほんろうした。第1セットを6―2で奪うと、第2セットはタイブレークにもつれ込んだものの、1時間45分の熱戦にけりをつけた。

「とてもうれしい。いいプレーをしていたと思う。（フットワークは）復帰して以来、ずっと取り組んできた。今になって、ようやく感覚がつかめてきた気がする」

今季は1月のツアー初戦で決勝に駒を進めたものの、腹部のケガで棄権し、全豪オープンも3回戦で棄権。3月に復帰後はツアー下部大会でクレーコート初優勝を飾ったものの、全仏オープンは1回戦負け、ウィンブルドンも3回戦負け。得意のハードコートシーズンに突入し、息を吹き返した。

決勝の相手のエムボコは地元カナダ出身の18歳。「10代相手でもやれると思っている。わくわくしている」と表情にも自信がみなぎっていた。