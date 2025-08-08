研ナオコが自身のインスタグラムで報告

大谷翔平投手らが所属する米大リーグ・ドジャースの試合を日本の女性芸能人が観戦に訪れ話題になっている。歌手・タレントの研ナオコが、自身のインスタグラムを更新。4日（日本時間5日）に行われたカージナルス戦を観戦したことを報告している。

本場メジャーの空気を満喫したようだ。研は自身のインスタグラムに「念願のDodgerStadiumへ 応援に行ってきました」と投稿。ドジャースタジアムの内野席でスタジアムグルメを頬張ったり、佐々木朗希投手のボブルヘッド人形を手にするなど、存分に楽しむ姿を写真で投稿している。

続けて「ヌートバー選手のお母さんにお会いしました」として、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手の母・久美子さんとの貴重な2ショット写真も公開している。

最後に「また、行きたいな」とつづった投稿。コメント欄には「行ってはったんですか」「ナオコさん野球好きなんですね」「研さんドジャースタジアム行かれたんですね 羨ましい！」「シルエットだけでナオコさんだとわかっちゃう」「ヌートバー選手のお母さん 楽しい方ですね」「え〜すごい」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）