圧巻の３者連続三振で締め、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が力強く右拳を握った。１点リードの４回２死。カウント２―２からカージナルスの５番ウィンを外角低めのスライダーで泳がせた。

今季８度目の登板で、予定通りに復帰後最長の４回、最多の５４球を投げ切った。２安打１失点、８奪三振も復帰後最多の快投。最速１０１・１マイル（約１６２・７キロ）の直球を中心に強気の投球を見せた。前回のレッズ戦では右の臀部（でんぶ）のけいれんで３回０／３で降板しただけに「４回をしっかりまず投げ切れたのが一番いいこと。次回以降また伸ばしていけたらいいし、投球で特に大きな前進があった日かな」と充実感をにじませた。

世界一の同僚も脱帽するほど圧倒的だった。２３年のＷＢＣで「侍ジャパン」として戦ったカージナルス・ヌートバーとはこの日２度対戦があった。だが計５スイング中１度もバットに当てさせずに２打席連続三振の完勝。２３年の初対戦時には３打席連続三振を奪っており、通算５打席連続Ｋとなった。これにはヌートバーも「速球が前回よりも強く、計測以上に速く感じた。完全に回復して６、７回と投げられるようになるのは正直、楽しみではないよ」と脱帽した。

次回は１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で古巣初登板の予定だ。今後も最大５イニングに制限する方針で、ロバーツ監督は「現状と将来の彼の健康の両方を十分に考慮する必要がある」と慎重。「全体的なコマンド（制球）も直球もよかったけど、それ以上に変化球を全体的に試しながらいけたのでよかった」と大谷。完全復活へ、確かな収穫を得た。（竹内 夏紀）