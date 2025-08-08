ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロドルは１．１６ドル台前半での推移となっている。本日はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押されている。本日の２１日線が１．１６ドル台前半に来ているが、現在はちょうどその付近での推移となっている。



本日は６月のドイツ鉱工業生産が発表になっていたが、予想以上の減少となり、１年ぶりの大幅な減少に見舞われた。エコノミストからは、ドイツ製造業の回復は依然として見通せない状況にあり、第２四半期もマイナス成長の可能性も浮上している。トランプ関税が輸出の足かせとなっている一方、労働力不足やエネルギーコストの高さといった構造的な弱点も回復を妨げる要因となっているという。



EUR/USD 1.1622 EUR/JPY 171.51 EUR/GBP 0.8667



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

