氷川きよし、新曲「白睡蓮」MV公開！松本隆×TAKURO（GLAY）×亀田誠治が手掛ける魂を揺さぶるバラード
■「大切な人を想う心を歌に込めました。生きることの痛みや祈りを、音楽を通じて感じていただければ嬉しいです」（氷川きよし）
氷川きよしの新曲 「白睡蓮」のMVが、8月8日20時に、氷川きよし＋KIINA.オフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。
新曲「白睡蓮」は、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKUROが務め、音楽プロデュース・編曲は亀田誠治が担当。喪失と再会、そして“来世”への希望をテーマにした、繊細で情緒豊かなバラードで、「来世で会おうね」「来世ははぐれないでね」という印象的なリフレインが心の奥に静かに残る、アーティスト・氷川きよしが表現者としての真価を発揮した渾身の一曲。
MVは、楽曲の世界観を投影した、映像美が特徴。氷川の歌声と存在感を主軸に据え、余計な装飾を排したシンプルな演出ながら “白睡蓮”が象徴する世界を鮮やかに浮かび上がらせている。
氷川は、9月から全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025～KIINA’S LAND～』の後半をスタート。
また、最新ビジュアル、コンサート会場特典＆店頭購入者対象特典絵柄が日本コロムビア公式サイトで公開された。
リリース情報
2025.09.03 ON SALE
SINGLE「白睡蓮」
氷川きよし OFFICIAL SITE
https://www.kiizna.co.jp/