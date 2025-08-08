浜辺美波「嬉しくて幸せな気持ちに」最も記憶に残っている誕生日エピソード明かす 白ワンピ姿で新CM出演
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の浜辺美波が、総合ヘアケアブランド「ジュレーム」の新ミューズに就任。8月21日より、新CM「記憶のジュレーム」篇が全国で放映される。この度、撮影の様子とインタビューが公開された。
同ブランドは今回、新「ジュレーム」の誕生に伴って、透明感あふれる可憐な存在感と芯の強さを感じるまっすぐな眼差しで多くの人の心を惹きつける浜辺を新ミューズとして起用。「記憶のジュレーム」篇では、ライラックの花びらが舞う草原の中をゆっくりと進む浜辺が、商品の華やかな薫りや艶のある美しい髪の指どおりを柔らかな表情で伝えている。
撮影では、白いワンピースに身を包んでスタジオ入りをした浜辺。スタジオ内に用意された、今が旬とばかりに咲き誇る本物のライラックが配置された草原のセットに、「すごーい！」と目を輝かせた。
早速撮影が始まると、ライラックの草原に花びらが舞う中で風を受けながら、爽やかな笑顔。髪の指どおりを魅せる重要なシーンの撮影は、指を通すタイミングや首の傾き、視線の角度に至るまで、細やかな調整を重ねながらの撮影だったが、「髪がちゅるんだ！指どおりがいい感じする！」と浜辺自身も手応えを感じる仕上がりになった。撮影中、常に笑顔を絶やさない浜辺の美しさと透明感あふれるエモーショナルなCMに仕上がっている。
さらに、撮影後のインタビューでヘアケア事情を聞かれると、「お仕事柄、指の先から頭の先までなるべく手をかけてあげたいなと思っているので、（髪は）うねらないようになればいいなとか、さらさらで素敵な髪でいたいなとか、指どおりがさらっとしてるといいなとかはもちろんある」とした上で、「香りにはなるべくこだわりたいなと思っていて、日常生活で動いたり、風が吹いた時に自分の髪からいい香りがするとそれだけで気分が上がって前向きな気持ちになれるので、いい香りのものを選びたいなと思っています」と回答。
CMにちなんで「記憶に残っている薫り」を尋ねられると「私にとってとても幸せになる薫りなのですが、2匹飼っているワンちゃんがトリミングサロンから帰ってきた時に、ぬいぐるみみたいなすごくいい薫りがするんです。（トリマーさんが）しっかり洗ってこだわってくださっているから、何度も抱きしめたくなる薫りで気に入っています」と明かした。
また、25歳の誕生日を控えることを受けて「どんな1年にしたいか」と問われると「お仕事もプライベートも全力で取り組んでいきたいなと思っています。自分の中で大きなチャレンジとなる作品もたくさんありますので、全力で後悔のないように向き合っていきたいです。ただそこでプライベートもおろそかにしないで、楽しむという心を忘れずに（仕事もプライベートも）両方しっかりと向き合って、記憶に残るような年に絶対してやるぞ！という思いで頑張ります」と意気込み。
最も記憶に残っている誕生日は「昨年」だといい、「友人が何ヶ月も前から予約が必要なケーキ屋さんで予約をしてくれていて、飼っている白色と黒色のワンちゃんそっくりなケーキをサプライズで持ってきてくれて、めちゃくちゃ似てたし、何ヶ月も前から計画を立ててくれていたことが嬉しくて幸せな気持ちになりました」と振り返った。（modelpress編集部）
Q.「ジュレーム」の新ミューズとしてCM出演が決まった時の感想は？
私自身、ヘアケアのCMが初めてだったのでとっても嬉しかったです。そして「ジュレーム」はずっと前から知っていたブランドだったので、「ジュレーム」の魅力を私なりに精一杯伝えたいなと思いました。
Q.CM撮影を終えた感想は？
一面、ライラックのお花に囲まれて撮影をしていたので、ライラックの心地よい薫りがして、とても気持ちよく撮影することができました。この薫りが伝えられたらいいなと思いながら撮影に挑みました。8ミリフィルムで撮影したシーンが印象的で、すごくおしゃれだなと思って、この取り組みに心が躍りました。皆さんの記憶に残るCMになったらいいなと思います。
Q.浜辺さんがヘアケアでこだわっていることは？
お仕事柄、指の先から頭の先までなるべく手をかけてあげたいなと思っているので、（髪は）うねらないようになればいいなとか、さらさらで素敵な髪でいたいなとか、指どおりがさらっとしてるといいなとかはもちろんあるんですけど、香りにはなるべくこだわりたいなと思っていて、日常生活で動いたり、風が吹いた時に自分の髪からいい香りがするとそれだけで気分が上がって前向きな気持ちになれるので、いい香りのものを選びたいなと思っています。
Q.浜辺さんにとって記憶に残っている「薫り」は？
私にとってとても幸せになる薫りなのですが、2匹飼っているワンちゃんがトリミングサロンから帰ってきた時に、ぬいぐるみみたいなすごくいい薫りがするんです。（トリマーさんが）しっかり洗ってこだわってくださっているから、何度も抱きしめたくなる薫りで気に入っています。
Q.新「ジュレーム」が発売となる翌週（8月29日）に25歳のお誕生日を迎える浜辺さんですが、25歳はどのような年にしたいですか？
お仕事もプライベートも全力で取り組んでいきたいなと思っています。自分の中で大きなチャレンジとなる作品もたくさんありますので、全力で後悔のないように向き合っていきたいです。ただそこでプライベートもおろそかにしないで、楽しむという心を忘れずに（仕事もプライベートも）両方しっかりと向き合って、記憶に残るような年に絶対してやるぞ！という思いで頑張ります。
Q.最も記憶に残っている「誕生日」にまつわるエピソードは？
昨年の自分の誕生日が印象に残っていて、友人が何ヶ月も前から予約が必要なケーキ屋さんで予約をしてくれていて、飼っている白色と黒色のワンちゃんそっくりなケーキをサプライズで持ってきてくれて、めちゃくちゃ似てたし、何ヶ月も前から計画を立ててくれていたことが嬉しくて幸せな気持ちになりました。
