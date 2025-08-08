映画『国宝』原作本上下巻、文庫ランキング1位・2位独占【オリコンランキング】
吉田修一『国宝 上 青春篇』が、週間3.9万部を売り上げ、8月8日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で1位を獲得。これで通算6度目の週間文庫ランキング1位となった。さらに、同氏『国宝 下 花道篇』も週間3.4万部を売り上げ同ランキング2位にランクイン。最新「オリコン週間文庫ランキング」において、シリーズ2作品が1位・2位を独占した【※】。
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
本作は、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。本作を原作とし、俳優・吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が6月6日より公開中。
同ランキング3位には、背筋氏の『文庫版 近畿地方のある場所について』がランクイン。本作を原作とし、俳優の菅野美穂と赤楚衛二が出演する映画『近畿地方のある場所について』は2025年8月8日から公開となる。
【※】2025年8月11日付現在、『国宝 上 青春篇』の推定累積売上は39.6万部、『国宝 下 花道篇』の推定累積売上は34.1万部
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月11日付：集計期間：2025年7月28日〜8月3日＞
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
本作は、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。本作を原作とし、俳優・吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が6月6日より公開中。
【※】2025年8月11日付現在、『国宝 上 青春篇』の推定累積売上は39.6万部、『国宝 下 花道篇』の推定累積売上は34.1万部
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月11日付：集計期間：2025年7月28日〜8月3日＞