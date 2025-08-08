氷川きよし、新曲「白睡蓮」MV公開 松本隆×TAKURO×亀田誠治が手がけた渾身のバラード
氷川きよしの新曲「白睡蓮」のミュージックビデオが、きょう8日午後8時より氷川きよし＋KIINA.公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
【写真】豪華な制作陣！作曲を担当したGLAY・TAKURO
同曲は、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、プロデュースと編曲を亀田誠治が手がけたバラードで、喪失と再会、そして“来世”への希望をテーマにした繊細で情緒豊かな作品。「来世で会おうね」「来世ははぐれないでね」といった印象的なリフレインが静かに心に残る一曲となっている。
公開されるミュージックビデオは、氷川の歌声と存在感を主軸に、余計な装飾を排したシンプルな演出で構成されており、“白睡蓮”が象徴する世界を映像美で浮かび上がらせている。
新曲「白睡蓮」は、すでにデジタル先行配信がスタートしており、CDは9月3日に発売される予定。今後は全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025〜KIINA’S LAND〜』の後半が控えており、さらなる活動が注目される。
