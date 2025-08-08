東野圭吾「マスカレード」シリーズ最新作、BOOKランキング1位【オリコンランキング】
東野圭吾『マスカレード・ライフ』が週間4.4万部を売り上げ、8月8日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で1位を獲得した。
【動画】映画『マスカレード・ナイト』予告映像
本作は、東野圭吾氏の「マスカレード」シリーズ第5作。第1作『マスカレード・ホテル』と第3作『マスカレード・ナイト』は、俳優の木村拓哉と長澤まさみのダブル主演で映画化された。
＜クレジット：オリコン調べ 2025年8月11日付：集計期間：2025年7月28日〜8月3日＞
