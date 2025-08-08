【洪水警報】鹿児島県・大崎町に発表 8日03:48時点
気象台は、午前3時48分に、洪水警報を大崎町に発表しました。
薩摩、大隅地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
8日昼過ぎにかけて警戒
■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
■出水市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■伊佐市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
9日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
8日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼過ぎにかけて警戒
■大崎町
□洪水警報【発表】
8日昼過ぎにかけて警戒