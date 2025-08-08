TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時48分に、洪水警報を大崎町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・大崎町に発表 8日03:48時点

薩摩、大隅地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

■出水市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■志布志市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■伊佐市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
　9日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　8日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼過ぎにかけて警戒

■大崎町
□洪水警報【発表】
　8日昼過ぎにかけて警戒