【洪水警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:45時点
気象台は、午前3時45分に、洪水警報を小林市、えびの市、高原町に発表しました。
南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■都城市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■日南市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日明け方
8日昼前にかけて警戒
■小林市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■串間市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■えびの市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒
■三股町
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■高原町
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報【発表】
8日昼前にかけて警戒