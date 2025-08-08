ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３２３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 43869.16（-323.96 -0.73%）
ナスダック 21124.87（-44.55 -0.21%）
CME日経平均先物 41105（大証終比：+105 +0.26%）
欧州株式7日終値
英FT100 9100.77（-63.54 -0.69%）
独DAX 24192.50（+268.14 +1.12%）
仏CAC40 7709.32（+74.29 +0.97%）
米国債利回り
2年債 3.730（+0.016）
10年債 4.240（+0.015）
30年債 4.816（-0.004）
期待インフレ率 2.363（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.630（-0.020）
英 国 4.547（+0.021）
カナダ 3.387（-0.019）
豪 州 4.242（-0.013）
日 本 1.480（-0.012）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.02（-0.33 -0.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3455.80（+22.40 +0.65%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116257.88（+1169.65 +1.02%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17138737（+172418 +1.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
