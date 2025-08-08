『タイプロ』出身・西山智樹＆前田大輔が街ブラロケに初挑戦！「学ぶことが多すぎました」（西山）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新番組『山里亮太の愛情ナレーション』TVerで配信スタート！

8月7日から、テレビ朝日系「バラバラマンスリー」枠にて3週にわたって放送される『山里亮太の愛情ナレーション』。TVerでは放送終了後から順次、配信開始となる。

『山里亮太の愛情ナレーション』は、まだ何にも染まっていない令和の若手タレントたちが“テレビの定番ロケ”である街ブラに初挑戦。平成のテレビを知る“メモ魔”の山里亮太が後輩たちに愛ある助言をすべく、ロケVTRのナレーションを担当し、ロケ映像に直接メモを入れて突っ込んでいく番組。

初回は西山智樹と前田大輔、青木マッチョ、フースーヤの5人が「最強のサムネイルを撮ろう！」をテーマに浅草を巡る。

このたび、MCの南海キャンディーズ・山里亮太と、timeleszの新メンバーを決定するオーディション番組『timelesz project-AUDITION-』（通称『タイプロ』）に出演して注目を集め、本番組で街ブラロケに初挑戦した西山智樹と前田大輔のコメントが届いた。

番組情報

テレビ朝日系『山里亮太の愛情ナレーション』

08/07（木）スタート

毎週木曜 26:55～（初回は27:25～）

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）

出演者

＃1／浅草編：西山智樹、前田大輔、青木マッチョ、フースーヤ

＃2／築地編：西山智樹、前田大輔、青木マッチョ、スタミナパン ※08/14（木）深送予定

＃3／浅草・花やしき編：西山智樹、前田大輔、青木マッチョ ※8/21（木）放送予定

