気象台は、午前3時8分に、大雨警報（土砂災害）を小林市、えびの市、高原町に発表しました。また洪水警報を三股町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:08時点

南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害に、8日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■都城市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　8日朝にかけて警戒

■日南市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日朝にかけて警戒

■小林市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　8日明け方

■串間市
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　8日朝にかけて警戒

■えびの市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　8日明け方

■三股町
□大雨警報
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　8日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　8日朝にかけて警戒

■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　8日明け方