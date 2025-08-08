気象台は、午前3時8分に、大雨警報（土砂災害）を小林市、えびの市、高原町に発表しました。また洪水警報を三股町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:08時点

南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害に、8日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■都城市

□大雨警報

・土砂災害

8日昼前にかけて警戒

・浸水

8日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報

8日朝にかけて警戒





■日南市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報8日朝にかけて警戒■小林市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 8日明け方■串間市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報8日朝にかけて警戒■えびの市□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 8日明け方■三股町□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】8日朝にかけて警戒■高原町□大雨警報【発表】・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 8日明け方