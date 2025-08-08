【大雨警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:08時点
気象台は、午前3時8分に、大雨警報（土砂災害）を小林市、えびの市、高原町に発表しました。また洪水警報を三股町に発表しました。
南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害に、8日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■都城市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
8日朝にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
8日朝にかけて警戒
■小林市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
■串間市
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
8日朝にかけて警戒
■えびの市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方
■三股町
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
8日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
8日朝にかけて警戒
■高原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 8日明け方