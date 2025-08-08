気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を羽後町に発表しました。

秋田県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒

・浸水

8日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 8日明け方



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒



■大館市

□大雨警報

・土砂災害

8日夕方にかけて警戒





■鹿角市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■大仙市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mmピーク時間 8日未明□洪水警報8日昼前にかけて警戒■にかほ市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■仙北市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■藤里町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■三種町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報8日昼前にかけて警戒■五城目町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mmピーク時間 8日明け方□洪水警報8日昼前にかけて警戒■八郎潟町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■井川町□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒■羽後町□大雨警報【発表】・土砂災害8日夕方にかけて警戒