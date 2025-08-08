【大雨警報】秋田県・羽後町に発表 8日02:54時点
気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を羽後町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・羽後町に発表 8日02:54時点
秋田県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日明け方
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日未明
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 8日明け方
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■羽後町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒