TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を羽後町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・羽後町に発表 8日02:54時点

秋田県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　8日明け方

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　8日未明

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒
・浸水
　8日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　8日明け方

□洪水警報
　8日昼前にかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒

■羽後町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　8日夕方にかけて警戒