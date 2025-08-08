気象台は、午前2時53分に、洪水警報を長岡市に発表しました。

下越、中越、佐渡では、土砂災害に警戒してください。下越、中越では、低い土地の浸水に警戒してください。中越では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新潟市

□大雨警報

・土砂災害

8日明け方にかけて警戒



■長岡市

□大雨警報

・土砂災害

8日明け方にかけて警戒

・浸水

8日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





□洪水警報【発表】8日明け方にかけて警戒■三条市□大雨警報・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報8日明け方にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm■新発田市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■見附市□大雨警報・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■村上市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■佐渡市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■胎内市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■出雲崎町□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm■関川村□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒