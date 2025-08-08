【駅員の本音】ICカードの理不尽クレームに「違う会社なんだよ…」と心の中でため息→駅員の受難とリアルな現場事情【作者に聞く】
駅員経験を持つザバックさん(@theback_blog)は、Twitterやブログで駅員を主人公にした漫画を中心に公開し、話題を集める漫画家だ。ユニークな動物キャラクターが多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりである。今回は、人気漫画『100日後にやめる契約駅員さん』を紹介。著者のザバックさんに、仕事でのクレーム対応などについても話を聞いた(後編)。
しかし、地下鉄とは別の会社のため対応できない。ペン助が「ここでは対応できません。地下鉄の係員に申告してきてください」と丁寧に伝えると、その客は「何だと!?同じ鉄道だろ!!それくらいここでできるだろうが！」と横柄な態度でクレームを言い放ったのだった…。
■「同じ鉄道だろ！」理不尽なクレームに駅員の本音は…
ザバックさんはこれまで複数の鉄道会社を経験している。鉄道会社特有のルールなどについて聞くと、「安全第一や時間厳守などは当たり前ですが、やはり漫画でも描いた『1時間半前に出勤』です。とある鉄道会社のルールでほかの鉄道ではこうではありませんでしたが、さすがに早すぎだろと思いました(笑)」と話してくれた。
駅員経験が豊富なザバックさんの漫画は、どこか説得力がある作品が多い。SNSやブログではほかの作品も投稿されているため、興味があればぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
