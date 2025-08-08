夜の学校で互いを見つめ合う愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）。手を伸ばせば抱き合える距離にいるのに、校門の柵が2人を隔てる。

「よじ登って、そっちいっていい？」

『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第5話では、全く異なる世界を生きる愛実とカヲルの禁断の恋がついに始まった。

カヲルから受けた「先生は俺のことが好きなんだよ」「俺もそうだから」と突然の告白。愛実は軽く受け流し、2人は再び好意を口に出したら即退学という“校則”のもと、先生と生徒の関係を続けることになる。

カヲルに言われたことは、図星だった。授業といっても愛実はカヲルからお金を受け取っているわけではなく、いわばボランティアだ。カヲルが読み書きの困難を克服しても、愛実には何の徳もない。「彼を助けてあげられることができれば、私も教師として成長できる気がする」というのはただの言い訳で、愛実はいつしかカヲルに惹かれていた。

けれど、幼い頃から親に敷かれたレールの上を歩いてきた愛実にとって、相手はホストで自分は教師であるという壁を乗り越えるのは容易いことではない。誰かを本気で愛した結果、レールを外れ、深く傷ついた過去もある。だから再び自分が暴走列車にならないために、必死でブレーキを踏む愛実。学習障害に詳しい副担任の佐倉（味方良介）にカヲルの指導を手伝ってもらったのも、自分たちの間に一線を引くためだろう。

一方で、カヲルは恋を覚えたての子供のような素直な反応を示す。佐倉の顔を見るや否や、嫉妬の色を見せたかと思いきや、愛実の手を奪って立ち去るカヲル。そのまま訪れた本屋で愛実をかっこよくエスコートしながらも、「恋人に見えるかな？」と浮かれ気分を隠せないアンバランスさ。それはカヲルが早く大人にならなければならなかったことを物語っていて、少し切ない。でも、愛実といる時のカヲルは安心して無邪気な顔を見せる。まるで高校生カップルのように本屋ではしゃぎすぎて、店員に注意される2人。この幸福な時間が少しでも長く続きますように、と願わずにはいられなかった。

だが、そんな2人の間に高い壁が立ちはだかる。百々子（田中みな実）にせっつかれ、婚約後も別の女性と会っていたことを愛実に白状した川原（中島歩）。愛実もまたカヲルに読み書きを教えていることを正直に話すが、無駄に勘が鋭い川原は愛実が結婚を迷っている理由がカヲルにあると気づいたのだろう。あろうことか愛実の両親に告げ口し、2人の仲を引き裂こうとする。

娘の失敗は母親の責任だと思っている誠治（酒向芳）に逆らえない早苗（筒井真理子）はホストクラブへ。手切れ金をカヲルに突きつけ、「人間には釣り合いというものがあり、合わないものが近づくと不幸になる」と告げる。愛実とカヲルは正式な先生と生徒ではない上に、2人とも成人した立派な大人だ。恋愛するのは、何も問題はない。しかし、片方は昼の世界に生きる教師で、もう片方は夜の世界を生きるホスト。かつ国語教師の愛実の前で、弟の勇樹（あお）に絵本さえも読んであげられず、送ってきた人生の違いを実感したばかりのカヲルにとって早苗の言葉は深く胸に突き刺さった。

けれど、果たして人間に釣り合いなど存在するのだろうか。佐倉と竹千代（坂口涼太郎）の間に唐突に立ち上がった恋愛フラグ。彼らもまた教師とホストで釣り合わないようでいて、話してみると意外にも気が合った。そういうこともなきにしもあらずだろう。だって世間はホストを女を食い物にする職業として一括りにするが、当たり前のようだけれどもホストになった理由も性格も一人ひとり違うのだから。竹千代は父の借金を助けるために、一億円プレイヤーも目指せるホストを選んだ。カヲルから読み書きが苦手なことを打ち明けられても揶揄しなかったのは、人にはいろんな事情があることを知っているからだろう。そんな竹千代だからこそ、佐倉と仕事の苦労を分け合えるのだ。

かたやつばさ（荒井啓志）はカヲルと同じく過酷な環境で育ったことを百々子にこぼす。だからこそ、努力の末に大学に入り、営業スキルも磨き上げてようやくNo.1になった自分とは対照的に、苦労もせずともオーナーや客に愛されているように見えるカヲルが気に食わなかったのだ。そんな翼の話に百々子は共感したのではないだろうか。親友として心配だからという理由で、カヲルから愛実への気持ちを聞き出そうとした百々子。だが、カヲルには人の本質を見抜く力がある。「心配してるんじゃなくて暇つぶししてるだけでしょ」というカヲルの言葉に、百々子は図星をつかれたような顔をしていた。もしかしたら百々子もまた、翼のように愛実に対して嫉妬のような感情があるの昼と夜かもしれない。「人間臭くて嫌いじゃないよ」と百々子に肯定され、翼はどこか救われたように見える。

昼と夜は別世界ではない。昼も夜も同じ世界に訪れる。同じ世界に生きる者同士が恋に落ちるのはごく当然のことだ。「俺、先生のことが嫌い。大っ嫌い」と言いながらも、柵越しに愛実の手を握るカヲル。禁断の恋という本来は存在しない壁を超えていく2人が、私は見たい。

（文＝苫とり子）