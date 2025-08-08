ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３４９ドル安 ナスダックは伸び悩むもプラス圏を維持
NY株式7日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均 43843.94（-349.18 -0.79%）
ナスダック 21195.10（+25.68 +0.12%）
CME日経平均先物 41095（大証終比：+95 +0.23%）
欧州株式7日終値
英FT100 9100.77（-63.54 -0.69%）
独DAX 24192.50（+268.14 +1.12%）
仏CAC40 7709.32（+74.29 +0.97%）
米国債利回り
2年債 3.732（+0.018）
10年債 4.248（+0.022）
30年債 4.823（+0.003）
期待インフレ率 2.369（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.630（-0.020）
英 国 4.547（+0.021）
カナダ 3.393（-0.013）
豪 州 4.242（-0.013）
日 本 1.480（-0.012）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.04（-0.31 -0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3452.70（+19.30 +0.56%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116534.06（+1445.83 +1.26%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17180616（+213144 +1.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 43843.94（-349.18 -0.79%）
ナスダック 21195.10（+25.68 +0.12%）
CME日経平均先物 41095（大証終比：+95 +0.23%）
欧州株式7日終値
英FT100 9100.77（-63.54 -0.69%）
独DAX 24192.50（+268.14 +1.12%）
仏CAC40 7709.32（+74.29 +0.97%）
米国債利回り
2年債 3.732（+0.018）
10年債 4.248（+0.022）
30年債 4.823（+0.003）
期待インフレ率 2.369（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.630（-0.020）
英 国 4.547（+0.021）
カナダ 3.393（-0.013）
豪 州 4.242（-0.013）
日 本 1.480（-0.012）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.04（-0.31 -0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3452.70（+19.30 +0.56%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116534.06（+1445.83 +1.26%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17180616（+213144 +1.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ