NY株式7日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均　　　43843.94（-349.18　-0.79%）
ナスダック　　　21195.10（+25.68　+0.12%）
CME日経平均先物　41095（大証終比：+95　+0.23%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9100.77（-63.54　-0.69%）
独DAX　 24192.50（+268.14　+1.12%）
仏CAC40　 7709.32（+74.29　+0.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.732（+0.018）
10年債　 　4.248（+0.022）
30年債　 　4.823（+0.003）
期待インフレ率　 　2.369（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.630（-0.020）
英　国　　4.547（+0.021）
カナダ　　3.393（-0.013）
豪　州　　4.242（-0.013）
日　本　　1.480（-0.012）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.04（-0.31　-0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3452.70（+19.30　+0.56%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116534.06（+1445.83　+1.26%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17180616（+213144　+1.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ