8Æü¸áÁ°0»þ¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤¬Á¾±÷»ÔÁ´°è¤Î1Ëü7¡¤358À¤ÂÓ3Ëü3¡¤133¿Í¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢8Æü¸áÁ°1»þ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬°¨ÎÉ»Ô¤ÎÊ¿¾¾Á´°è¤ÈÏÆ¸µÁ´°è¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ5¡¤501À¤ÂÓ1Ëü1¡¤077¿Í¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤±¤äÀî¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¤Î´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤¹¤ß¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¬¤±¤äÀî¤«¤éÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤ä²°Æâ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸áÁ°0»þ20Ê¬¤Ë¤Ï¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¤¬Ì¸Åç»ÔÁ´°è¤Î6Ëü3¡¤139À¤ÂÓ12Ëü2¡¤485¿Í¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÈòÆñ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¿Í¤Ï´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ìë´Ö¤Î°Å¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤Ï´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¬¤±¤Ê¤É¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤ä²°Æâ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃæ±û¡¢°ËÉß¡¢µÈÌî¡¢µÈÅÄ¡¢ºùÅç¡¢¾¾¸µ¡¢·´»³¤Î³ÆÃÏ°èÁ´°è¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ23¡¤390À¤ÂÓ43¡¤026¿Í¡¢ÆüÃÖ»Ô¤ÎÅì»ÔÍèÄ®Á´°è¤È°Ë½¸±¡Ä®Á´°è¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ15¡¤994À¤ÂÓ34¡¤925¿Í¤Ç¤¹¡£
