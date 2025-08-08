½©ÅÄ¼®Íü¡ß±Æ»³ÂóÌé¡¢¡Ø¥«¥ì¥¢¥Í¡ÙÌòÊÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö»×¹Í²óÏ©¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡MBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ëÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤è¤ê¡¢½©ÅÄ¼®Íü¤È±Æ»³ÂóÌé¡ÊIMP.¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Èþºù¤»¤ê¤Ê¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë°¦Áþ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯µÜÅÄ°¦»Ò¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤¹¤â¡¢Í¥¤·¤¤»Ð¤Î¼Ó±É»Ò¤È¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç°å»Õ¤ÎµÈÂ¼Í¥ÇÏ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢3¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥ÇÏ¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï»Ð¤Î¼Ó±É»Ò¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹µ¤¨¡¢¡ÖÍ¥ÇÏ¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡©¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë²¿¼Ô¤«¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤Ê¤¼¤«Í¥ÇÏ¤Ï»Ð¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦»Ò¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é°¦»Ò¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈá·à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ëå¡¦µÜÅÄ°¦»Ò¤ò½©ÅÄ¡¢°¦»Ò¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Îø¿Í¤ÎµÈÂ¼Í¥ÇÏÌò¤ò±Æ»³¡¢°¦»Ò¤¬ºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÍ¥ÇÏ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë°¦»Ò¤Î»Ð¡¦µÜÅÄ¼Ó±É»ÒÌò¤ò¹âÅÄÎ¤Êæ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Ö°¦»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»×¹Í²óÏ©¤Ï°¦»Ò¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°¦»Ò¤Ï²¿¤«µ¯¤¤¿»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï°ì½Ö¤Ç¤â¡Ø¤ó¡©¡Ù¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¤éÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³¤Ï±é¤¸¤ëÍ¥ÇÏ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤´ï¤ÎÂç¤¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âµö¤»¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍ¥ÇÏ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Ö°¦»Ò¤ÈÍ¥ÇÏ¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¹¬¤»¤Ê¥·ー¥ó¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£±Æ»³¤Ï¡ÖÍ¥ÇÏ¤¬°¦»Ò¤òÆÍ¤Êü¤¹¥·ー¥ó¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥ÇÏ¼«¿È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤òÌÀ¤«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
春田：演じる愛子は自分の好きなことに一直線に頑張れるし、自分の夢や目標を掴えることができる女の子なのかなと。私はまだ夢をつかみいれてはいないしもっと頑張らないといけないけど、それに向かって色々と試行錯誤はしているので、そこはちょっと近い部分ですね。逆に思考回路は全然違いますね。愛子の台詞を読みながら、「愛子はこう思うんだ」とびっくりすることが多くて。愛子は何か起きた時、まずは受け入れるのですが、私は一瞬でも「ん？」と疑問を感じたら立ち止まっちゃう。誰かに聞くなどして情報を集めて、モヤモヤを解決しようとする性格なので、そこは違うと思いました。

影山：僕が演じる優磨は、身近な人間からひどいことをされても、見捨てない器の大きさや優しさがあって。僕もその人のいいところを知ってしまうと、自分がどんなに嫌なことをされても許せるんです。ほっとけないというか……、そういう部分はちょっと似ていると思います。自分とのギャップは、優磨がかっこよすぎるところですね（笑）。原作や台本を読ませていただいた時、「優磨、かっけー！」ってずっと思ってました。

春田：たしかに、かっこいいですよね。

影山：お父さんの後継ぎで医者になって、頭もいいし、優しいし、いっとモテるはず。そこは自分とのギャップをすごく感じました（笑）。
±Æ»³¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÍ¥ÇÏ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤´ï¤ÎÂç¤¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤Î¿Í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âµö¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Í¥ÇÏ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸¶ºî¤äÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖÍ¥ÇÏ¡¢¤«¤Ã¤±ー¡ª¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±Æ»³¡§¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸å·Ñ¤®¤Ç°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤¤Ã¤È¥â¥Æ¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿ÅÀ½©ÅÄ¡§°¦»Ò¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç°Õ¼±¤â¤Ê¤¯¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â2¿Í¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â°¦»Ò¤Ë¤Ï¡È¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È°¦»Ò¤Î¹Í¤¨¤È¤º¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ï°ìÃ¶Á´Éô¼Î¤Æ¡¢°¦»Ò¤Ê¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤ê¹Í¤¨¡¢±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡§ËÍ¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Í¥ÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Î¤·¤ã¤Ù¤ëÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤è¤ê¤â¾¯¤·Íî¤È¤·¤ÆÂæ»ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áá¸ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹âÅÄÎ¤Êæ¤ò´Þ¤á¤¿¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡£3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡ÈºÂÄ¹¤é¤·¤¤¡É¤Î¤Ï¡©±Æ»³¡§Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í～¡£ËÍ¤Ï½©ÅÄ¤µ¤ó¤ä¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ã¤¦ÉôÊ¬¤ÇºÂÄ¹¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
½©ÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ä¤â¤Ç¤¹¡£
±Æ»³¡§ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¹Ê¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
½©ÅÄ¡§¤¦～¤ó¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤«¤Ê¡£±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±Æ»³¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ï±Æ»³¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯ºÂÄ¹¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»ëÌî¤¬¹¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÂÄ¹¤é¤·¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ»³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËÍ¤â¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï3¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Æ²¡¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£²¿¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏºÂÄ¹¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
½©ÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü·«¤êÊÖ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥·ー¥ó¤äÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·ー¥ó½©ÅÄ¡§1ÏÃ¤Ç¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥ÇÏ¤¬·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤À¤±°¦»Ò¤ÈÍ¥ÇÏ¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¹¬¤»¤Ê¥·ー¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±Æ»³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡ËÍ¤Ï1ÏÃ¤À¤È¡¢Í¥ÇÏ¤¬°¦»Ò¤òÆÍ¤Êü¤¹¥·ー¥ó¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥ÇÏ¼«¿È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
