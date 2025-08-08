Æü·Ð225ÀèÊª¡§8Æü2»þ¡á80±ß¹â¡¢4Ëü1080±ß
¡¡8Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ80±ß¹â¤Î4Ëü1080±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü1059.15±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï20.85±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8315Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2992.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.58¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 41080¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡¡¡8315
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 41080¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +80¡¡¡¡¡¡163720
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2992.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4.5¡¡¡¡¡¡ 14123
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27010¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +15¡¡¡¡¡¡¡¡ 680
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 779¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 730
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1887¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
