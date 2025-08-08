£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¹£·¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°7Æü¡ÊNY»þ´Ö12:08¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:08¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡43895.69¡Ê-297.43¡¡-0.67%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21236.04¡Ê+66.62¡¡+0.31%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41150¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+150¡¡+0.36%¡Ë
²¤½£³ô¼°7ÆüGMT16:08
±ÑFT100¡¡ 9100.77¡Ê-63.54¡¡-0.69%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24192.50¡Ê+268.14¡¡+1.12%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7709.32¡Ê+74.29¡¡+0.97%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.724¡Ê+0.010¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.229¡Ê+0.003¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.791¡Ê-0.029¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.360¡Ê+0.013¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.630¡Ê-0.020¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.547¡Ê+0.021¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.377¡Ê-0.029¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.242¡Ê-0.013¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.480¡Ê-0.012¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª9 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.19¡Ê-0.16¡¡-0.25%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3454.20¡Ê+20.80¡¡+0.61%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á116761.81¡Ê+1673.58¡¡+1.45%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17209523¡Ê+246669¡¡+1.45%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
