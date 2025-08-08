¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤ÎÉã¡¦Å°¤µ¤ó¡¡´ÆÆÄÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤È¸½ÃÏ´ÑÀï¡ÖÅêµå¤ÈËÜÎÝÂÇ¡¡ºÇ¹â¤Ë¶á¤¤·Á¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤ÎÉã¡¦Å°¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬±ü½£»ÔÍ§¹¥ÅÔ»ÔÄù·ëµÇ°ÆüÊÆÌîµå¿ÆÁ±¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò°ìÀ¸¤ÎÊõ¤ÈÎÏ¤Ë¡½¡½¡£Å°¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ë´ÑÀïµ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ìø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡æÆÊ¿¤Î¤¤¤¤Åêµå¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Î¾Êý¤È¤â¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¹â¤Ë¶á¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£9²ó¤Ë9ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢æÆÊ¿¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇµåÂ®¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë²Õ½ê¤Ï»ä¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢æÆÊ¿¤¬100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤Îµå¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ïµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»°¿¶¤âÂ¿¤¯Ã¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï»Íµå¤¬¤Ê¤¯¡¢Íð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤·Á¤ÎÅêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤â¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Î»³ËÜÅê¼ê¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿20¿Í¤¬5Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥é¥ó¥¹»Ô¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¸½ÃÏ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÊ¿¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÍè¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï9Æü´Ö¤ÎÂÚºß´ü´Ö¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¢ã±ü»û¤µ¤ó¡Ö¶«¤ó¤À¤é¡×Í³¿¤¬¥Ü¡¼¥ë¤¯¤ì¤¿¢ä¡Ö¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤Ç¼ç¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ë±ü»ûÅí°¡¡Ê¤È¤¢¡Ë¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤¬»³ËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤ËÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤À¤é¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¡£ÂçÃ«¤ÎÅêÂÇ¤Î³èÌö¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Éû¼ç¾¤Î¹â¶¶¹¬Í¤¡Ê¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤â¡ÖÆ±¤¸´ä¼ê½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¡£¤â¤Ã¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£