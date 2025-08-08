°ËÅì¶Ð»á¡¡ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤Ï´°àú¡¡¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼»°¿¶»Â¤ê¤Ë¸«¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÏÓ¤Î³ÑÅÙ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¡Ú°ËÅì¶Ð¡¡»ëÅÀ¡ÛÂçÃ«¤ÎÅêµå¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¡£Â¤ò¾å¤²¤Æ¡¢±¦¤Î¼´Â¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃåÃÏ¤·¤¿º¸Â¤È±¦Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅê¤²¤¿¸å¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤âÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢µåÂ®160¥¥í¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÉâ¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤ËÌó122.5¥¥í¡¢MLB¤ÎÉ½µ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤À¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡£2µåÌÜ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢3µåÌÜ¤Ï158¥¥í¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï½Ä¥¹¥é¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ°ìÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µå¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÓ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¤¸³ÑÅÙ¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÀÚ¤ì¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÂÇ¼Ô¤ÏÂÐ½è¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤â¸«»ö¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³Ñ¤Ø¤Î¸·¤·¤¤µå¤ËÂÐ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÇÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·øÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ï¤¤¤¤¤È¤¤Î·¹¸þ¤ÇÂÇ·âÁ´ÂÎ¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÈè¤ì¤Ï´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ò´Þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂçÃ«¤ÏËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÂÇ·â¤ËÅ°¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£(¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È)