¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡Éüµ¢8ÀïÌÜ¤Ç¥«¡¼¥Ö²ò¶Ø1¼ºÅÀ¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤À¨¤µ¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£Åê¼êÉüµ¢¸å8ÀïÌÜ¤ÇºÇÄ¹4²ó¤ÇºÇÂ¿54µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Í»àµå¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£²áµî7ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡×Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò3µå¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤±¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó1»à¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ø¤Î½éµå¤Ë¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿½Ä³ä¤ì¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏºÇÂçÍîº¹60¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó1¥á¡¼¥È¥ë52¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÚ¤ìÌ£È´·²¡£ºÇÂ®101.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.7¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ïµå°Ò½½Ê¬¤Ç¡Ö4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤³¤È¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊý¤ÇÂç¤¤¤Á°¿Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ®µå¤ÎÀ©µå¤¬´°àú¡£ºòÌë¤¢¤ì¤À¤±Áö¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤À¨¤µ¡×¤È´¶Ã²¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î2°Ì¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê±üÅÄ½¨¼ùÄÌ¿®°÷¡Ë