¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥Ê¥¤¥ ¥Ü¥á¥í¥×¥é¥¹¡×¤òÀè¹ÔÈÎÇä
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢8·î7Æü¤«¤é8·î13Æü¤Î7Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¦Alpen TOKYO¡¦Alpen FUKUOKA¡¦Alpen NAGOYA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ ¥Ü¥á¥í¥×¥é¥¹¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£°ìÈÌÈ¯Çä¤Î8·î14Æü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥Ü¥á¥í¥×¥é¥¹¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥ ¥Ü¥á¥í¥×¥é¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¤¬¸Ø¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥Ü¥á¥í¡×¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ü¥á¥í¥×¥é¥¹¤ÏZoomX¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅëºÜ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½À¤é¤«¤ÊÃåÃÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ZoomX¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÃåÃÏ»þ¤Î¾×·âµÛ¼ý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¼¥É¥á¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤â¤Ã¤È½À¤é¤«¤¯¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ÎÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÎÀè¹ÔÈÎÇä³«»ÏÆü¡Ï8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
