µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°1»þ16Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò»°¼ïÄ®¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û½©ÅÄ¸©¡¦»°¼ïÄ®¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤ËÈ¯É½ 8Æü01:16»þÅÀ

½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£½©ÅÄ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý

¢£Ç½Âå»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Âç´Û»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¼¯³Ñ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Í³ÍøËÜÁñ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÂçÀç»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ËÌ½©ÅÄ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌ¤ÌÀ

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¤Ë¤«¤Û»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÀçËÌ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾®ºäÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾å¾®°¤¿ÎÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Æ£Î¤Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»°¼ïÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¸Þ¾ëÌÜÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£È¬Ïº³ãÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£°æÀîÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü