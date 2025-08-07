¾®µ×ÊÝ¹©¶È½ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¼¼¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¼è¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃºÈÖ ÎäÂ¢¸ËÍÑÃ¦½ºÞ 200g¡×¡ÖÃºÈÖ ÎäÅà¼¼Ã¦½ºÞ 120g¡×¤òÈ¯Çä
ÎäÂ¢¸Ë¤ò²÷Å¬¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢KOKUBO¡Ê¾®µ×ÊÝ¹©¶È½ê¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃºÈÖ ÎäÂ¢¸ËÍÑÃ¦½ºÞ 200g¡×¡ÖÃºÈÖ ÎäÅà¼¼Ã¦½ºÞ 120g¡×¤ò¡¢µªÍÛ½üÃîµÆ¤Ï¡Öµë¿å¥¿¥ó¥¯¤Î¼é¤ê ¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÃºÈÖ¡×¤Ï¡¢È÷Ä¹Ãº¡¦³èÀÃº¤òÀ®Ê¬¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤¿ÎäÂ¢¸ËÍÑÃ¦½ºÞ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃºÈÖ ÎäÂ¢¸ËÍÑÃ¦½ºÞ 200g¡×¤Ï¡¢Æ±¼ÒÈæ¤ÇÃ¦½Â®ÅÙ¤¬2ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¸úÎ¨Åª¤ËÃ¦½¤¹¤ë¡£¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¸ËÆâ¤Ë¤Ê¤¸¤à¡£³°Áõ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÃºÈÖÎäÅà¼¼Ã¦½ºÞ 120g¡×¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎäÅà¼¼ÍÑ¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£Ãº¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¯ÎÏ¤ËÃ¦½¤¹¤ë¡£
¡Öµë¿å¥¿¥ó¥¯¤Î¼é¤ê ¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï¡¢¼«Æ°À½É¹µ¡¤Îµë¿å¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿å¤Î¡¢¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó·Á¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¡£À®Ê¬¤ÏAg¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¶ä¥¤¥ª¥ó¤¬¶Ý¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Áý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ò»¦¶Ý¡¦½ü¶Ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£±ÒÀ¸Åª¤Ê¿å¤ÇÉ¹¤òºî¤ì¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥¹¥Þ¡¼¥ÈÃºÈÖ ÎäÂ¢¸ËÍÑÃ¦½ºÞ 200g¡§418±ß
ÃºÈÖ ÎäÅà¼¼Ã¦½ºÞ 120g¡§660±ß
µë¿å¥¿¥ó¥¯¤Î¼é¤ê ¥Ú¥ó¥®¥ó¡§715±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¾®µ×ÊÝ¹©¶È½ê¡áhttps://kokubo.co.jp
µªÍÛ½üÃîµÆ¡áhttps://kiyou-jochugiku.co.jp