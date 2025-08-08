¡ÈºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡É¤Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢PSG¤ÎL¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤é5Ì¾¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï4Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¼Ô5Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï2024Ç¯¤«¤é¿·Àß¡£¾Þ¤ÎÌ¾¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¸Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ»á¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»ÒÉôÌç¤Î½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¤ÏÅö»þ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¡¢½÷»ÒÉôÌç¤Î½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Þ¡¦¥Ø¥¤¥º´ÆÆÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î2ÂåÌÜ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¸õÊä5Ì¾¤¬¡¢4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ò2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¡È¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¡É¤ØÆ³¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªŽ¥¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¹ñÆâ3´§¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤ÈFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î5Ì¾¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿5Ì¾¤Î´ÆÆÄ¡¢¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡Ê»Ø´ø¥¯¥é¥Ö¡Ë
¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªŽ¥¥³¥ó¥Æ¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë
¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë
