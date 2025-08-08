¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¡Öºú¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÍÈ¤²¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Öºú¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÍÈ¤²¡× ¡Ö¥Ê¥¹¤ÎÇßÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍÈ¤²Êª¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë´ÊÃ±¤ÊÉûºÚ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ß¤½½Á¤ÈÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Ûºú¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÍÈ¤²
¥ª¥é¥ó¥À¹ñ´ú¤Î3¿§¤¬Í³Íè¤Î°á¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¤ÍÈ¤²Êª¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§265Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ë¥ó¥¸¥ó 3cm
¶Ì¥Í¥® 1/8¸Ä
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ ¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸2
ÍÏ¤Íñ 1/3¸ÄÊ¬
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯ ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸2~3
¥¥ã¥Ù¥Ä (¤»¤óÀÚ¤ê)2ËçÊ¬
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Å¬ÎÌ
2. À¸ºú¤ò(1)¤Î¡ã°á¡ä¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£
3. ´ï¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ê¥¹¤ÎÇßÏÂ¤¨
²Æ¤Î¿©Âî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈ¤µÙ¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§23Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
ÂçÍÕ 2Ëç
¡ãÏÂ¤¨°á¡ä
Çß´³¤· 1¸Ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/3
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/3
¤«¤Ä¤ªÀá 3g
¡ãÏÂ¤¨°á¡ä¤ÎÇß´³¤·¤Ï¼ï¤ò¼è¤ê¡¢ÊñÃú¤Ç¤¿¤¿¤¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤Î¡ãÏÂ¤¨°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. ¥¶¥ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¥µ¥Ã¤È¿åÀö¤¤¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¡ãÏÂ¤¨°á¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÂçÍÕ¤È¶¦¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤ß¤½½Á
¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¿©¤Ù±þ¤¨½¼Ê¬¤Ê¤ª¤«¤º¤Î¤è¤¦¤Ê¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§136Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã
¥Ù¡¼¥³¥ó 2Ëç
¤À¤·½Á 400ml
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸1.5~2
¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÃí¤°¡£
