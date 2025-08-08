µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¤Ç8Æü¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ËÌÎ¦¤Ç¤ÏµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÈï³²Áê¼¡¤°¡¡½µËö¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë·Ù²ü¤ò¡Únews23¡Û
¿åÍË¤«¤éÌÚÍË¤Ë¤«¤±ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÜºê¸©¤È±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¤±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¼¯»ùÅç¸©¡£Ì¸Åç»ÔÊ¡»³Ä®¤Ç1»þ´Ö¤Ë89¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¡£Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÌÀ¤«¤éÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°5»þÁ°¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ìÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¤Ç¤ÏÃë¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ë±«¤òµÏ¿¡£´§¿åÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Î½»Âð³¹¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤¬ÈÅÍô¡£ÂùÎ®¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö°ìÈÖ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡£Ä¹·¤¤ò¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤«¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¼þ°Ï¤¬´§¿å¤·¤¿¶âÂô»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½70¿Í¤¬°ì»þ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â³Ø¹»¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿12¿Í¤¬Î±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ç¤â¡Ä¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ°ìÂÓ¤¬´§¿å¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É¤Ç¡¢Å¹Æâ¤«¤é¿å¤òÁß¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
µ¼Ô
¡ÖËÜÍè¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬°ìÌÌ¡¢¸Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â²¬»ÔÊ¡²¬Ä®¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤ËÃ£¤·¤¿¾®ÌðÉôÀî¤Î»ÙÎ®¤ÎÀî¤¬±Û¿å¡£°ðÊæ¤¬¼Â¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥áÇÀ²È
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¿å¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤Í¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡×
¤Þ¤¿¡¢»ÔÆâ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¼Ö¤¬¿åË×¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿81ºÐ¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì½Å¾É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤Ï¡¢º£¸å¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÜºê¸©¤È±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï8ÆüÄ«¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÍËÆü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢À¾¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£