±ÑÃæ¶ä¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÍø²¼¤²¤â°Õ³°¤ËÀÜÀï¡¡°Õ¸«Ê¬¤«¤ìºÆÅêÉ¼¤â¡¡¥Ý¥ó¥É¹â¤ÎÈ¿±þ¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥æー¥í¡¢±ß¤Ç¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏËÜÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â·èÄê¤ÏÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ñ°÷£¹Ì¾¤Î¤¦¤Á£µÂÐ£´¤Ç¤Î·èÄê¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤ÏÉ¼¤¬£³ÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áºÆÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö·èÄê¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍø¤ÎÆ°¤¤Ï°ú¤Â³¤²¼Êý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÃÊ³¬Åª¤«¤Ä¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂæÆ¬¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤ò¡¢£Í£Ð£ÃÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü£±£°£°¡ó¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£·£µ¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤Ï¤Û¤ÜÌµ¤·¡¢£±£±·î¤Þ¤Ç¤Ç¤âÈ¾¡¹¤Î³ÎÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
GBP/USD¡¡1.3431¡¡GBP/JPY¡¡197.90¡¡EUR/GBP¡¡0.8667
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡°Ñ°÷£¹Ì¾¤Î¤¦¤Á£µÂÐ£´¤Ç¤Î·èÄê¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤ÏÉ¼¤¬£³ÄÌ¤ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áºÆÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö·èÄê¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍø¤ÎÆ°¤¤Ï°ú¤Â³¤²¼Êý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÃÊ³¬Åª¤«¤Ä¿µ½Å¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂæÆ¬¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤ò¡¢£Í£Ð£ÃÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü£±£°£°¡ó¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£·£µ¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤Ï¤Û¤ÜÌµ¤·¡¢£±£±·î¤Þ¤Ç¤Ç¤âÈ¾¡¹¤Î³ÎÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
GBP/USD¡¡1.3431¡¡GBP/JPY¡¡197.90¡¡EUR/GBP¡¡0.8667
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ