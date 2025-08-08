¹ñ¾å¾Âç¡¢À¾ÌÃ½Ù¤é¡¢¡ØLove Sea¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö2½µ´ÖÆ±¤¸Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡8·î11Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØLove Sea ～°¦¤Îµï¾ì½ê～¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬8·î7Æü¤Ë¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¹ñ¾å¾Âç¡¢À¾ÌÃ½Ù¡¢ÅÚÀ¸¿ðÊæ¡¢ÀîÄÅÌÀÆü¹á¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿°½Éô¿¿Ìï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎMAME¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¹ñ¾å¾Âç¡ßÀ¾ÌÃ½Ù¡ØLove Sea¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡ß·ÅÄÂç¼ù¡¢ÂÎ©Íü²Ö¤é¤â½Ð±é¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æî¤ÎÅç¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØLove Sea¡Ù¡Ê2024Ç¯À©ºî¡Ë¤òÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ØTharnType¡Ù¤ä¡ØLove in The Air¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤BL¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿MAME¤¬À½ºî»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ¤Ï°½Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅôÆØÀ¸¡¢¤Î¤à¤é¤Ê¤ª¤Î3¿Í¤¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤´¤È¤ËÃ´Åö¡£¹ñ¾å¤ÏÅç¤Î¿Íµ¤¥Ä¥¢ー¥¬¥¤¥É¡¦ÉðÆ£³¤¿´Ìò¡¢À¾ÌÃ¤ÏÅÔ²ñ¤ËÊë¤é¤¹¿Íµ¤Îø°¦¾®Àâ²È¡¦³ÚËÜ°¦Ìò¡¢ÅÚÀ¸¤Ï°¦¤ÎÍ§¿Í¤Ç½÷Í¥¤Î±§°æÉ±²ÖÌò¡¢ÀîÄÅ¤Ï°¦¤ÎÈë½ñ¡¦¾®Ìº¤Õ¤ßÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Âè1ÏÃ¤ÎÀè¹Ô»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎMAME¤Ï¡ÖÆüËÜÈÇ¤Ç¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤¬²ò¼á¡¦É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤È¡È°¦¡É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³¤¿´¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÂ¤ï¤ºÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¾¯Ç¯¡£ÅÔ²ñ¤Î¾®Àâ²È¤ÈÅç¤Î¾¯Ç¯¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤Êª¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤àÍ¦µ¤¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ò³§¤µ¤ó¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÊª¸ì¤¬¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¾å¡õÀ¾ÌÃ¥Ú¥¢¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹ñ¾å¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÎý½¬¥·ー¥ó¤Ç¡¢¥×ー¥ë¤Ç¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Àè¤Ë¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤å¤ó·¯¡ÊÀ¾ÌÃ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈ©¤¬Çò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉþÁõ¤â¾å²¼¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çò¤¤¤â¤ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤é¡È°¦¤µ¤ó¡É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØËÜÊª¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£À¾ÌÃ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ëÃË¤é¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢³¤¿´¡Ê¹ñ¾å¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¡ØËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡È¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÀäÂÐ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤òÄ¶¤¨¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¾ÌÃ¤Ï¡¢Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï2½µ´Ö¡¢¹ñ¾å¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¹ñ¾å¤â¡ÖËÍ¡¢°¦¤µ¤ó¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£À¾ÌÃ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÈÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡É´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤å¤ó·¯¤¬Í¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±À³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÅç¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¡Ø¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤éÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä«¤«¤é¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËèÆü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£24»þ´Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ»Ì©¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£°½Éô´ÆÆÄ¡¢À¾ÌÃ½Ù¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥éー¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÅÚÀ¸¤ÏÀîÄÅ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¤¢¤¹¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤½¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÅÚÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÀîÄÅ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡¢¥·¥åー¥ë¤Ê¥Ü¥±¤ò¸½¾ì¤Ç¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¡É¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÚÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¡Ê±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤È¤Ï¡ËËÜÍè¤ÎÀ³Ê¤¬µÕ¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢°½Éô´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¾Âç¡Ê¹ñ¾å¡Ë¤Ï¡¢ÂÎ³Ê¤âÎÉ¤¯¤Æ·ò¹¯Åª¤Ç¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¿Ø¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥¹¥¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÆñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×ー¥ë¤ä¼ÂºÝ¤Î³¤¤Ç²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î»¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤å¤ó¤¯¤ó¡ÊÀ¾ÌÃ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡È°¦¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éOK¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°½Éô´ÆÆÄ¤ÏÅÚÀ¸¤ÈÀîÄÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃËÀ¥Áー¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯ー¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤Ö¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÚÀ¸¡Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¡£¤¢¤¹¤«¤Á¤ã¤ó¡ÊÀîÄÅ¡Ë¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥º¥à´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¼Çµï¤Ç¸½¾ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢4¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤òÅÐÃÅ¼Ô¤È´ÑµÒ¤¬°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£¹ñ¾å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡³Ú¤·¤¯»£¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FOD¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Îー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢À¾ÌÃ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ÎÂ³¤¤¬FOD¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÇ»Ì©¤Ê¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áº´Æ£¥¢ー¥·¥ã¥Þ¥ê¥¢¡Ë