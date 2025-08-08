JR¹âºêÀþ¡¦¾åÈø±Ø¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¡ÃËÀ¼Ö¾¸¡Ö°ì»þÅª¤Ê¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¡¡2000¿Í¾è¼Ö¤â¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢JR¹âºêÀþ¤Î±Ø¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅ¼Ö¤¬¥Û¡¼¥à¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¾¸¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö°ì»þÅª¤Ê¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢JR¹âºêÀþ¤ÎÊ¿ÄÍÈ¯¡ÁäÆ¸¶¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¤¬¾åÈø±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸í¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2000¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ¾è°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅ¼Ö¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤ª¤è¤½8Ê¬¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¢¤ò¸í¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Î¼Ö¾¸¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ì»þÅª¤Ë¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö15¡Á20ÉÃ¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅö³º¼Ö¾¸¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¾èÌ³°÷¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£