¡Ö30MS SIS-V00 ¥é¥¤¥Ç¥£¥é¡Î¥«¥éーA¡Ï¡×¥ì¥Ó¥åー¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥Üー¥É¤¬»÷¹ç¤¦¥¯ー¥ë¤Ê¥·¥¹¥¿ー¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃåÃ¦¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤â
¡¡BANDAI SPIRITS¤Î¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö30MS SIS-V00 ¥é¥¤¥Ç¥£¥é¡Î¥«¥éーA¡Ï¡×¤¬8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥·¥¹¥¿ー¤Ç¡¢¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÆ¸½¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿·Àß·×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö30MS SIS-V00 ¥é¥¤¥Ç¥£¥é¡Î¥«¥éーA¡Ï¡×¡£8·î8ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£ËÜ¹Æ¤Î²èÁü¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹7 [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÀïÆ®¤è¤ê¤â¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Ýー¥º¤¬»÷¹ç¤¦¥·¥¹¥¿ー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥¥Ã¥È¤òBANDAI SPIRITS¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥¹¥¿ー
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î30MS¥·¥êー¥º¤Ï¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐSF¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥®¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿·¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥Üー¥É¤ÏÁõÈ÷°·¤¤¤Ç¡¢¥¢ー¥à¥É¥âー¥É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö30MS SIS-V00 ¥é¥¤¥Ç¥£¥é¡Î¥«¥éーA¡Ï¡×¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
A¥Ñー¥Ä
B¥Ñー¥Ä
C¥Ñー¥Ä¡¢D¥Ñー¥Ä
E¥Ñー¥Ä¡¢F¥Ñー¥Ä
FP-L1¥Ñー¥Ä¡¢FP-L2¥Ñー¥Ä¡¢FP-L4¥Ñー¥Ä¡¢FP-L5¥Ñー¥Ä¡¢HP-U1¥Ñー¥Ä
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÆ¬Éô¤«¤é¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥é¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¥·¥¹¥¿ー¤À¤¬¡¢Èï¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¬Éô¼«ÂÎ¤Ï½¾Íè¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸Àß·×¤À¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ñー¥×¥ë¥«¥éー¤Î¥Ï¥Í¤Î¤¢¤ë¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬Éô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà¡£ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤À
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸å¤íÈ±¤Ï2¥Ñー¥Ä¹½À®
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Á°È±¤ÈÆ¬ÄºÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¬Éô¤¬´°À®¡£¤Ê¤ª¶»Éô¤Ï²¾¤ËÁÈ¤ó¤À¤â¤Î
¡¡Æ¹ÂÎ¤Ï¾æ¤ÎÃ»¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÇØÃæÂ¦¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð´ÊÃ±¤ËÃ¦¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ï°Õ³°¤ËÂç¤¤¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¶»ÉôÆâ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¶»Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥Ð¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¾þ¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¶»¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Æ¹ÂÎ¤Ë¥Ð¥¹¥È¤È¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£º¸±¦¤«¤é¶´¤ß¹þ¤ó¤ÇÇØÃæ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë
¶»Éô¤¬´°À®
¸Ô´ØÀá¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Ê¢Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¸Ô´ØÀá¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÊ¢Éô¤¬´°À®
¡¡ÏÓ¤Ï¾åÏÓÉôÊ¬¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤Ç¡¢Ã¦¤¬¤»¤ë¤È¤¤Ï¥Ñー¥Ä¤Î¸ò´¹¤¬É¬Í×¤À¡£¥ê¥ó¥°¤äÂµ¸ý¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯¸«¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¡£Éª´ØÀá¤Î°ìÊý¤Ï¾åÏÓ¤Î¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Î¥Ñー¥Ä¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¼ó¤Ï4¼ïÎà¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¼ê¼ó¤â¤¢¤ë¡£
±¦ÏÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ª´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÈÂµ¸ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Éª´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¸ª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Á°ÏÓ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¼ê¼ó¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£º¸±¦¤Ç4¼ïÎà¤º¤Ä¤¢¤ê¡¢±¦¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¤â¤Î
¼ê¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤¬´°À®
º¸ÏÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¡¡µÓÉô¤Ï¼·Ê¬¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¤Î¥Öー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÂÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥·¥§¥Ã¥¿¡Ê¥Õ¥êー¥¸¥¢¥¦¥¨¥¢¡Ë¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ýÇ¼¼°¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¥Üー¥É¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë3mm¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È·ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¤Î19¤ä20¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥±ー¥ÈÉ÷¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
±¦µÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Â¼ó¤Î´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Â¼ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£ÂÎ¢¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°²ÄÆ°¤·¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½
´ØÀá¤ÈÂ¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
æú¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
É¨´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÂÀ¤â¤â¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
æú¤ËÉ¨¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÂÀ¤â¤â¾åÉô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÂÀ¤â¤â¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦µÓ¤¬´°À®
º¸µÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
ÂÀ¤â¤â¤ÈÉ¨¤Ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆµÓÉô¤¬´°À®
