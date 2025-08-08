¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤é¤¬¸õÊä¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï7Æü¡¢Æ±»ï¤¬ÁªÄê¤¹¤ë2024¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡×¤ÎÃË½÷¸õÊä³Æ30¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢ÃË»Ò¤Ïºòµ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ä¥É¥¥¥¨¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤¬·ü¤«¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ü¥ó¥Þ¥Æ¥£¡¢½÷»Ò²¤½£Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¼ç¾¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤é¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï9·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë